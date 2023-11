Tenente Portela: “CãoCurso” movimentou movimentou a 3º Feira Negócios Daqui

Evento, organizado pela APATTA, teve 30 cães inscritos e ganhou repercussão estadual a partir de matéria veiculada pelo SBT RS.

Um dos momentos mais marcantes da 3ª Negócios Daqui foi o “CãoCurso”. O evento ocorreu na tarde do domingo, 12, e foi organizado pela Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais – APATTA, com o apoio da Prefeitura. Foram inscritos 30 participantes, sendo que cada um doou ao menos um quilo de ração para as ações da entidade.

O “CãoCurso” teve cinco categorias: cão mais fashion, cão mais simpático, cão mais parecido com o tutor, maior cão e menor cão. A premiação contemplou com troféus os três primeiros colocados em cada uma. Também foram entregues oito troféus para cães que adotados a partir de iniciativas da APATTA.

O evento ganhou destaque estadual através de veiculação de reportagem no SBT RS, que pode ser acessada através no link: https://www.instagram.com/reel/Czmj7q2s3wA/?igshid=MXR5bGZqbGUyNHBzbg%3D%3D

A3ª Negócios Daqui ocorreu de 10 a 12 de novembro na Praça do Imigrante, em Tenente Portela. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal e contou com o apoio das seguintes entidades: ACISA, Emater/RS – Ascar, APATTA, Pedal Portela, Moto Clube Bronko.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.