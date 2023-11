2º Encontro Intercultural de Coletivo de Mulheres ocorre em Palmeira das Missões

No dia 16 de novembro, quinta-feira, em Palmeira das Missões, foi realizado o 2º Encontro Intercultural de Coletivo de Mulheres.

Conforme os organizadores, “o encontro é organizado para e pelas mulheres indígenas, negras, rurais e das periferias.”

Aproximadamente 200 mulheres participaram do evento. Dessas, 30 indígenas portelenses da Associação Indígena de Produtos Sustentáveis (AIPOS), que tem a dona Brasília como presidente.

A AIPOS trabalha em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com a ONG Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, desde 2016, com o intuito de produzir e organizar as ações das mulheres indígenas.

Trocas de experiências, abordagens sobre questões de gênero e culturais e apresentações de artesanatos fizeram parte da programação.

São parceiros da atividade o Observatório dos Diretos Humanos, o Núcleo de Estudos Afro Brasileiro e Indígenas (NEABI), o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva

(EPESC) e Programa de Extensão em Desenvolvimento Sustentável.

A deputada federal do PT, Reginete Bispo, participou do encontro com a organização do movimento negro e indígena.

Folha Popular