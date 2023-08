3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais apresenta seus vencedores

O jantar dançante alusivo aos 68 anos de Tenente Portela, realizado na noite do sábado, 12, no distrito de São Pedro, marcou também a divulgação dos resultados e entrega da premiação do 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais. Ao todo 42 amostras participaram do evento, que estava previsto para ocorrer em 30 de julho, na localidade de São Sebastião. Um acidente envolvendo um membro da comunidade impossibilitou a realização conforme programado.

A avaliação dos vinhos foi feita por uma equipe técnica composta por enólogos da Embrapa Uva de Bento Gonçalves e da Emater/RS – Ascar. A organização do 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais contou com a participação do escritório local da Emater/RS – Ascar; da Prefeitura Municipal e das comunidades de São Sebastião e São Pedro. Patrocinaram a edição deste ano as agências locais da Sicredi Raizes, da Sicoob Creditapiranga e da Cresol Gerações.

Entre os premiados, destaque para Paulo Alserio Bresolin, tri-campeão da categoria Vinho Tinto. Confira os resultados:

CATEGORIA VINHO BRANCO:

3º lugar: José Orlando Mokan

2º lugar: Waldoir Wagner da Rocha

1º lugar: Angelo Brum

CATEGORIA VINHO ROSE:

3º lugar: Cesar Moresco

2º lugar: Deoclides Ortolan

1º lugar: Deonildo Brum

CATEGORIA VINHO TINTO:

3º lugar: Deonildo Brum

2º lugar: Jalmo Antônio Fornari Júnior

1º lugar: Paulo Alserio Bresolin

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela