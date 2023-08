A 24ª Cavalgada Mário Portela Fagundes encerra com recepção em frente à Prefeitura Municipal

Na tarde da segunda-feira, 7, ocorreu a recepção e o encerramento da 24ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes em frente à Prefeitura Municipal de Tenente Portela, que contou com aproximadamente 60 cavaleiros participantes. O percurso, de 98 quilômetros, passou pelos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale.

Na ocasião, o prefeito, Rosemar Sala, agradeceu a todos os participantes que permaneceram abaixo de sol, nos dois primeiros dias, e de chuva, na segunda-feira. Estiveram presentes, também, o vice, Leonidas Balestrin, secretários municipais, o patrono da Cavalgada, Reimar Bock, e a família do homenageado, Paulo Dutra (in memoriam).

A Cavalgada contou com o apoio da 20ª Região Tradicionalista, Prefeitura de Pinheirinho do Vale, Prefeitura de Vista Gaúcha, CTG Repontando o Gado, de Pinheirinho do Vale, CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, Comunidade da Linha São Miguel, também de Vista Gaúcha, e da Comunidade Nossa Senhora da Saúde, de Tenente Portela.

Folha Popular – Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela