A Distopia de Orwell

Um livro escrito no ano de 1948 está sendo muito comentado nos últimos anos. A criatividade e a capacidade de projeção de seu autor, George Orwell, foram demonstrando que muito daquilo que ele narrou está presente na atualidade, de forma muito nítida.

O livro “1984 – O Grande Irmão está Vigiando Você” é uma distopia que narra um país hipotético, em uma parte do mundo delimitada, com um governo próprio e governada através de um regime ditatorial formado por um partido único que detém o total controle dos cidadãos através de tecnologias, câmeras, microfones e controle mental.

É um misto de crítica aos sistemas socialistas do pós-segunda guerra, trazendo também uma crítica profunda ao sistema de controle do Vaticano, perceptível naquela época. Mas cabe muito bem para a época atual, em que os sistemas de informação, os aparelhos celulares e a total exposição da sociedade, de suas vidas privadas na rede social, acabam por construir um universo real muito parecido com a ficção de George Orwell.

O programa de TV “Big Brother” foi inspirado nesse livro, com a ideia de devassar a vida daquelas pessoas que estão confinadas em uma casa, expondo as características e as identidades de cada um para o julgamento do público. No caso do livro 1984, era o governo que fazia esse julgamento, analisando e perseguindo os eventuais dissidentes ou divergentes do sistema.

O livro é muito bom por trazer à tona a ideia de que as pessoas se sentiam livres, mesmo vivendo em escravidão, ou que eram convencidas de que a guerra que seu país vivia eternamente contra outras nações era responsável pela produção da paz, e, ainda, que era a ignorância dos cidadãos que construía o poder.

Através de argumentos de convencimento e persuasão, o Grande Irmão criava uma realidade paralela na qual determinava o que era a verdade e induzia todos a acreditarem na versão que era mais conveniente para o governo. Tudo muito semelhante com a realidade atual, em que existe uma nova modalidade de comunicação baseada em fake news e narrativas deturpadas. As mídias sociais criaram um ambiente perfeito para que aqueles que precisam manter o poder ou distorcer a verdade consigam influenciar grandes quantidades de pessoas e, inclusive, transformar uma mentira em verdade, nem que seja por um determinado tempo.

Embora a crítica, da época, tenha sido para os regimes de controle da individualidade e pregando uma “ditadura da coletividade”, hoje em dia podemos ver na sociedade atual vários exemplos de persuasão lógica e de indução da população para agirem em desacordo com seus próprios interesses, criando competições sociais despropositadas e uma corrida pelo êxito que, muitas vezes, não compensa o gasto psíquico e a diminuição da qualidade de vida das pessoas.

Na trama de George Orwell o governo tinha um plano para fazer as pessoas pensarem menos através da adoção de uma nova forma de escrita chamada “novoedioma”. Esse novo edioma teria menos palavras e significados, tornando mais simplificada a comunicação e diminuindo a complexidade do pensamento, o que, por incrível que pareça, é o que está acontecendo na atualidade em decorrência da rapidez das mídias sociais e da superficialidade da comunicação monossilábica.

Enfim, vale a pena ser lido o livro 1984 para conferir a genialidade de Orwell.