A PROGRAMAÇÃO DO 68º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE TENENTE PORTELA INICIOU NO DIA 30 DE JULHO

Dia 30 de julho – Iniciou a programação do 68º aniversário de emancipação político-administrativa de Tenente Portela. Primeiro evento foi o circuito de ciclistas com largada na localidade de Gamelinhas. Prova de cicloturismo com percursos de 30 e de 50 km. Realização: Associação de Ciclismo de Tenente Portela – Pedal Portela. Apoio: Prefeitura Municipal – Lei do Patrocínio

Dias 5, 6 e 7 de agosto – 24ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes Sábado, 5: 7h – concentração e saída na Praça do Imigrante 12h – almoço no CTG Querência Gaúcha – Vista Gaúcha 19h – solenidade do patrono e do homenageado; janta e pernoite no CTG Repontando o Gado – Pinheirinho do Vale Domingo, 6: 7h – café da manhã no CTG Repontando o Gado – Pinheirinho do Vale 9h30min – solenidade de acendimento da chama no túmulo do Tenente Portela, às margens do Rio Pardo em Pinheirinho do Vale 12h – almoço no CTG Repontando o Gado – Pinheirinho do Vale 20h – janta e pernoite na Comunidade São Miguel – Vista Gaúcha Segunda, 7: 7h – café da manhã na Comunidade São Miguel – Vista Gaúcha 12h – almoço na Comunidade Nossa Senhora da Saúde – Tenente Portela 15h – recepção e encerramento da Cavalgada na Praça do Índio – Tenente Portela. Realização: Prefeitura de Tenente Portela, CTG Sentinela da Fronteira, CTG Guardiões da Fronteira Apoio: 20ª Região Tradicionalista, Prefeitura de Pinheirinho do Vale, Prefeitura de Vista Gaúcha, CTG Repontando o Gado de Pinheirinho do Vale, CTG Querência Gaúcha de Vista Gaúcha, Comunidade da Linha São Miguel de Vista Gaúcha, Comunidade Nossa Senhora da Saúde de Tenente Portela.

Dia 5 de agosto – Jantar Dançante do Hospital Santo Antônio. Local: Ginásio da Igreja Católica. Horário: 19h30min. Realização: Hospital Santo Antônio Animação: Banda Anjos do Sul. O jantar terá o valor de R$ 40,00 (adulto) e no cardápio haverá massas com molhos diversos, galeto, sopa de agnoline, saladas diversas, cucas e buffet de sobremesas.

Dia 5 de agosto – Abertura da 1ª Copa CER Miraguai de Base. Local: Estádio do Miraguai. Realização: CER Miraguai. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Programação: competição regional nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

Dia 6 de agosto – Copa Cidades de Motocross Local: Parque Águas de Moconá Realização: Moto Clube Bronko e Federação Gaúcha de Motocross. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Programação: sábado, 5, treinos livres e no domingo, 6, a competição começa às 13h30min.

Dias 8 e 9 de agosto – Jogos Tradicionais Kaingang da Terra Indígena do Guarita. Realização: Grupo de Trabalho Guarita Pela Vida e Escolas da Terra Indígena Guarita. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Local: Setor ABC Programação: No dia 8, às 19h, Noite Cultural e escolha da Mais Bela Estudante das Escolas Indígenas do Guarita. No dia 9, a partir das 8h, acontecerão os jogos com a participação das escolas dos setores da TI Guarita. Evento alusivo ao Dia Internacional dos Povos Originários (09/08).

Dia 9 de agosto – Inauguração da Reforma do Centro Cultural. Local: Centro Cultural. Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Início: 19h. Programação: Haverá show de talentos locais (dança e música) e visitação ao Centro Cultural e ao Auditório Aurélio Porto.

Dia 11 de agosto – Live Show – Troféu Orgulho de Nossa Gente. Local: Centro de Eventos Mantovani. Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela Início: 19h Programação: Live (transmissão pelas plataformas digitais da Prefeitura) com apresentação de ações do Governo e entrega dos troféus para as entidades homenageadas. Jantar (por adesão) e show com o músico Marcio Rech.

Dia 12 de agosto – 3ª Feijoada do Rotary Club. Local: Casa da Amizade Horário: das 11h30 às 13h Valor: R$ 40,00. Realização: Rotary Club.

Dia 12 de agosto – Jantar Dançante do Município Local: Ginásio de São Pedro. Realização: Comunidade de São Pedro Início: 19h30min. Animação: Almiro e Lairton. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Na programação haverá também a divulgação dos resultados e entrega da premiação do 3º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais (Promoção: Prefeitura Municipal e Emater/RS – Ascar).

Dia 13 de agosto – Culto de Celebração dos 68 anos de Tenente Portela Local: Centro Cultural. Horario: 19h30min. Realização: Primeira Igreja Batista – PIB Portela Programação: Celebração religiosa em homenagem ao aniversário do Município.

Dia 14 de agosto – Sessão Solene dos 68 anos de Tenente Portela Local: Câmara Municipal de Vereadores. Início: 19h. Realização: Câmara Municipal de Vereadores Programação: Sessão especial alusiva ao aniversário do Município com a presença de autoridades e da comunidade em geral.

Dia 15 de agosto – Inauguração da Agroindústria de Massas Sabor do Campo Local: Propriedade da Família Elsner em Alto Alegre. Início: 14h30min. Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela e Emater/RS – Ascar.

Dias 16 e 17 de agosto – Feira Portelense do Livro – FEPORLI. Realização: Escola Estadual Sepé Tiarajú. Início: 19h. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela Programação: Abertura oficial às 19h30min do dia 16, no Centro Cultural. No dia 17, as atividades acontecerão durante todo o dia nas dependências da Escola.

Dia 17 de agosto – Bailão Popular dos 68 anos de Tenente Portela. Local: Praça do Imigrante. Início: 20h. Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela Programação: o ingresso será gratuito. Haverá baile com a Banda Aesa e a grande atração será a Banda Corpo e Alma, com toda a sua estrutura de som e luzes.

Dia 18 de agosto – Festa Popular com Matinê da Melhor Idade. Local: Praça do Imigrante. Início: 15h (ingresso gratuito). Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Programação: Haverá mateada com distribuição de água quente e erva mate Rei Verde; Matinê da Melhor Idade com a animação da Banda Essência da Noite; e brinquedos infantis para a criançada.

Dia 19 de agosto – Finais da 1ª Copa CER Miraguai de Base. Local: Estádio do Miraguai. Realização: CER Miraguai. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Programação: competição regional nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

Dia 20 de agosto – Festa do Padroeiro São Roque Local: Ginásio da Escola em Alto Alegre. Realização: Comunidade de Alto Alegre. Programação: Almoço seguido de reunião dançante.

Dias 22, 23 e 24 de agosto – Agosto Lilás: Mês de Combate à Violência contra a Mulher. Local: Casa da Amizade. Realização: Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana Programação: Durante os três dias haverá atividades para adolescentes (22), idosos (23) e público em geral (24). As palestras (às 9h e às 14h) terão como tema “Promovendo o Autocuidado” com as palestrantes Marinete da Rosa e Jocilda da Costa.

Dia 24 de agosto – 86ª Corrida do Fogo Simbólico. Local: Praça Tenente Bins. Horário: 9h. Realização: Liga da Defesa Nacional Programação: Recepção à Liga da Defesa Nacional do RS, que estará conduzindo a chama da Pátria.

Dia 24 de agosto – Seminário Regional de Apicultura Local: Comunidade de Nossa Senhora da Saúde. Início: 9h30min. Promoção: Associação dos Apicultores. Apoio: Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Dia 25 de agosto – Café Colonial da Escola General Osório – São Pedro. Local: Clube de São Pedro. Início: 19h. Ficha Adulto: R$ 40,00 e Ficha Infantil: R$ 25,00. Realização: Escola Municipal General Osório.

Dia 26 de agosto – Janta do Peixe de Daltro Filho. Local: Ginásio de Esportes de Daltro Filho. Início: 20h. Realização: Entidades de Daltro Filho. Animação: Giba e Melkis. Valor: R$ 50,00

Dia 27 de agosto – 1ª Mateada de Inclusão – APAE. Local: Praça do Imigrante. Início: a partir da 14h com apresentações culturais. Realização: APAE

Dia 28 de agosto – Seminário Regional das APAEs. Local: CTG Sentinela da Fronteira. Evento direcionado para representantes das APAEs da região. Por: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Tenente Portela