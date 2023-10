A travessia da barca entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) está suspensa

A travessia da barca entre os municípios de Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) foi suspensa às 15h da terça-feira,17. O nível do rio Uruguai estava com 8,98m acima do normal, com forte correnteza e subindo 45cm por hora, segundo monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar de SC, em Itapiranga.

Conforme um dos proprietários da barca, Jandir Rossa (Bengué), a travessia da barca segue suspensa. Hoje, quarta-feira, 18, “o nível do rio Uruguai está com 12,14m acima do normal desde as 8h e está estabilizado. Estamos avaliando a situação e aguardando a parada da chuva. Continuamos com a travessia suspensa por motivos de segurança”, afirma.

