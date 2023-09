ACI de Tenente Portela passa a ser ACISA e integra os setores de serviços e de agronegócios à entidade

A diretoria da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Tenente Portela realizou um encontro com seus associados e entidades convidadas para apresentar ações e projetos desenvolvidos nesta gestão e o novo layout da instituição.

A partir de agora, a denominação da entidade será Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios (ACISA).

De acordo com o presidente da ACISA, Antônio Ganacini, “neste dia cravamos um marco na história da ACI, uma transição inédita nos 47 anos da entidade. Acompanhando as tendências de desenvolvimento nacional e dentro da proposta da gestão 2022/2024 de Construir Uma Nova ACI, apresentamos para todos a ACISA, Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Tenente Portela. Nesta nova fase, vamos ampliar a área de atuação da associação, abraçando os setores de serviços e agronegócios. Com essa integração damos mais fôlego e abrimos mais portas para a entidade e seus associados.”

Estiveram também presentes na reunião os ex-presidentes da entidade Israel Capellari, presidente mais antigo, e Gilberto Ninaus, último presidente da associação.

Folha Popular