ACI de Tenente Portela realiza o Liquida Portela de 7 a 12 de agosto

A Associação Comercial e Industrial (ACI), empenhada em realizar ações que incentivem a venda no comércio local, promoveu no dia 5 de julho o 1º Café com Associados para o setor varejista.

Conforme a diretoria da entidade, durante o encontro surgiram várias ideias de projetos, entre eles a realização do Liquida Portela na semana que vem, de 7 a 12 de agosto. Todas as empresas que aderiram ao Liquida já estão se organizando para fazerem suas promoções e ofertas.

De acordo com o presidente da entidade, Antônio Ganacini, “o Liquida Portela é um dos frutos dos muitos trabalhos realizados pela gestão 2022-2024, que assumiu a entidade com o objetivo de construir uma nova ACI. Essa campanha surgiu dentro do Café Com Associados, que é uma reunião mensal realizada pela associação com os associados de setores específicos, com o objetivo de discutir assuntos pertinentes ao cenário econômico de cada setor e reaproximar os associados da entidade. A princípio o Liquida Portela iria abranger apenas o setor de moda e vestuário, porém a campanha foi muito bem recebida por todos os ramos de empresas associadas, fazendo com que o Liquida fosse aberto para todos os setores. Estamos muito otimistas com o sucesso da campanha, pois tivemos uma grande adesão de empresas associadas e boa recepção do público consumidor. As empresas participantes da campanha serão identificadas por um cartaz em suas vitrines. Gostaria de convidar todas as empresas não sócias, que tenham interesse de participar da campanha, para que se associem na ACI. Todas as empresas serão recebidas de braços abertos pela entidade”, afirma o presidente.

Folha Popular