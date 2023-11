Administração Municipal de Vista Gaúcha distribui aproximadamente 5 mil telhas a atingidos por temporal de granizo

Os Este foi o resultado do temporal acompanhado de granizo, ocorrido na quinta-feira, 16, no Município de Vista Gaúcha.

Segundo levantamento feito pelas equipes organizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Administração Municipal e demais Secretarias, 270 famílias foram atingidas pelo granizo e tiveram danos em suas residências e galpões. Todas receberam, gratuitamente, telhas do Município para reposição nos telhados de suas propriedades.

Mesmo com as adversidades do tempo a Administração Municipal mobilizou uma grande estrutura e distribuiu 4.983 folhas de fibrocimento nas propriedades que foram atingidas. Para isso, foram adquiridas todas as telhas que havia nos estoques do comércio local e a administração mobilizou as empresas para buscarem telhas em cidades vizinhas para beneficiar todos os atingidos pela tempestade de granizo.

De acordo com o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, “nenhuma família deixou de ser atendida. Precisamos mobilizar toda a nossa equipe e fazer um mutirão. Primeiro para a distribuição de 12.653 m² de lonas e depois para fazer um levantamento dos estragos e distribuição das telhas. Tivemos que agir rápido, a previsão do tempo não era

a mais favorável e teríamos chuva novamente durante a semana. Não podíamos deixar as famílias desassistidas e com suas residências destelhadas, causando ainda mais estragos em seus pertences. Afinal, é todo o trabalho de uma vida inteira. Este é o papel do Poder Publico, proporcionar condições o mais rápido possível para atender a todos.”

A Administração Municipal também distribuiu manta asfáltica para reparos nos telhados de algumas residências e cumeeiras, além de proporcionar, a quem tivesse interesse, a troca do telhado de fibrocimento por aluzinco, na proporção do valor que seria repassado na aquisição do fibrocimento.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.