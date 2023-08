Administração Municipal de Vista Gaúcha realiza encontro com famílias do SCFV

Acreditando que a família é o alicerce de toda a comunidade e valorizando a importância do Dia dos Pais, a Administração Municipal, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), homenageou na noite do dia 21 de agosto aqueles que são os pilares de tantos lares e inspirações para gerações futuras.

O encontro com as famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi marcado por apresentações artísticas pelos grupos de crianças e adolescentes, entrega de uniforme e lembrança para as famílias.

Durante o encontro, o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, ressaltou a importância da família para a comunidade. “Lembramos que o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva”, disse Locatelli.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação.