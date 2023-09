Administração municipal reforma o “Postão” de Tenente Portela

O prédio popularmente conhecido como “Postão”, onde funciona o ESF 2 (Estratégia Saúde da Família), em Tenente Portela, será reformado em breve. O investimento virá de parceria entre os Governos Estadual e Municipal. O Estado repassará R$ 350 mil, obtidos através do Programa Rede Bem Cuidar RS. Outros 368 mil serão aplicados pela Prefeitura. O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e elaborado pelo Departamento de Engenharia do Município, foi um dos oito selecionados na região de abrangência da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Os R$ 718 mil serão investidos na reforma geral. O projeto prevê adaptações na estrutura com a instalação de uma nova recepção e dependências mais adequadas para a farmácia de dispensação e os consultórios médicos. O prédio foi construído em 1983 e nestes quarenta anos jamais passou por uma reforma substancial.

A secretária de Saúde comemora a contemplação deste projeto. Lisete Cristina Bison reconhece que, além do “Postão”, as estruturas físicas das demais unidades básicas carecem de melhorias. A gestora afirma que no planejamento da pasta também está a recuperação de todos os prédios que atendem serviços da saúde pública. Este trabalho, inclusive, já começou com a reforma da Farmácia Básica, que funciona no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. A obra, que está em fase de conclusão, recebeu investimentos de R$ 100 mil, também oriundos do Estado.

O prefeito reforça o posicionamento da secretária de Saúde, destacando que as melhorias no atendimento da população e nas condições de trabalho dos servidores é uma meta de Governo. Rosemar Sala salienta que especialmente na área de saúde, o Município tem feito investimentos consideráveis que estão garantindo serviços cada vez mais qualificados para todos os portelenses. Quanto à obra do “Postão, Sala garante que, tão logo ocorra a assinatura do convênio com o Estado e demais trâmites, a obra deverá ir a licitação.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela