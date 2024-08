Tenente Portela: Agência do Sicredi é reinaugurada, oferecendo aos associados um ambiente mais confortável e funcional

A agência foi instalada no município em 1991, e já funcionou em outros locais. O novo espaço oferece à comunidade um lugar moderno e acolhedor. Com a nova estrutura, os associados podem desfrutar de um ambiente mais confortável e funcional.

Conforme o gerente da agência, Gustavo Henrique da Silva, a reinauguração reflete o compromisso da cooperativa em continuar evoluindo e oferecendo soluções financeiras que atendem às necessidades de seus associados.

O diretor-executivo do Sicredi, Marcelo Júnior Altíssimo, disse que a reinauguração da agência representa uma valorização da comunidade portelense e da equipe de trabalho, por todas as entregas que vêm acontecendo, tanto no meio econômico como no meio social.

Para o presidente do Sicredi, Vitor Risardi, a reinauguração representa a reestruturação de um novo modelo, uma nova fórmula de trabalhar o sistema financeiro, que é mais digital. “Estamos adaptando nossas agências a um modelo mais aberto, não tem impressora, não tem papel e acúmulo de coisas, dependências mais arejadas. Assim, mantemos a essência corporativa de uma cooperativa de crédito, de pessoas atendendo pessoas. Esse atendimento diferenciado, esse atendimento humano, nós temos que preservar”, diz Risardi.

Em entrevista ao Jornal Folha Popular, o gerente Gustavo Henrique da Silva disse que está trabalhando na cooperativa Sicredi há 14 anos e que já atuou em várias outras agências, sempre com o intuito de contribuir com o desenvolvimento local, possibilitando soluções financeiras aos seus associados.

Folha Popular – O que representa para o senhor a reinauguração dessa agência?

Gustavo Henrique da Silva – Nós já reinauguramos várias agências aqui, mas nenhuma tão emblemática quanto essa, que traz uma proposta diferente para os nossos associados. Ela oferece um espaço de convivência, que possibilita conversar com diferentes públicos, jovens que buscam uma instituição financeira. Nós também queremos atender esse novo associado, esse novo público, justamente pela sustentabilidade do nosso negócio e também para poder continuar contribuindo com o desenvolvimento local.

Essa reinauguração é importante para a comunidade, porque além de ser uma estrutura física diferente, moderna, aconchegante, nos traz também uma proposta que possibilita um atendimento mais próximo. Essa proposta vai além de fazer transações financeiras, porque a maioria das transações financeiras não ocorrem mais dentro das agências. Nosso foco principal é na vida financeira do associado. Temos uma equipe qualificada para facilitar essa ação financeira.

FP – Quantos funcionários trabalham na agência de Tenente Portela e quantos associados ela possui?

Gustavo – Nós somos um time de 17 pessoas e mais de 5 mil associados, o que representa uma boa parte da população. Nós temos aproximadamente 15 mil habitantes em Portela. 33% da população é associado.

Quando a gente considera esse dado de população economicamente ativa, esse pilar econômico de pessoas que movimentam contas aqui em Portela, são 10 mil. Essa agência movimenta mais de R$ 240 milhões, aproximadamente R$ 120 milhões em carteiras de depósito e R$ 120 milhões em crédito concedido. Também crédito para o produtor rural, para o público urbano e para as empresas. Nós entendemos que os dois pilares, captação e crédito, são muito importantes para o fomento da economia. Ou seja, eu capto o dinheiro, de um lado eu remunero o investidor, mas ao mesmo tempo esse investimento me dá fôlego para que eu consiga emprestar para outra parte da população e assim gerar negócios.

FP – Qual são suas considerações aos associados e à comunidade portelense?

Gustavo – Fica um convite aos associados e à população. Venham até o Sicredi conhecer o nosso novo espaço. Nós dizemos assim no Sicredi: que as agências são uma extensão da casa dos associados. E embora a gente tenha uma agência toda remodelada, moderna visivelmente, o nosso jeito não muda, nosso jeito de fazer negócio muda. As nossas raízes a gente não esquece. Nosso foco principal é no associado, é no desenvolvimento dos seus negócios e da nossa comunidade.