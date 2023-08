Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana realiza atividades para combater violência contra mulheres

A Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana (SMASPH) promoveu, entre os dias 22 e 24 de agosto, na Casa da Amizade, atividades referentes ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher.

A programação contou com palestras, às 9h e às 14h do dia 22, cujo tema foi “Promovendo o Autocuidado”, com as palestrantes Marinete da Rosa e Jocilda da Costa, e atividades para adolescentes no dia 22, idosos, no dia 23, e para o público em geral, no dia 24.

Essas atividades fazem parte da programação de aniversário de Tenente Portela.

