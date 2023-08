Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela aliam cidadania e responsabilidade social com a aprendizagem

Com o tema “Cidadania e Responsabilidade Social” os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela, localizada no Bairro São Francisco, foram levados a observar o bairro onde moram através de uma abordagem investigativa, a fi m de analisarem seus pontos positivos e negativos. E no trajeto realizaram registros com fotos das coisas e lugares que mais lhes chamaram atenção. “Foi aí que percebemos a necessidade de mobilizar a comunidade para aumentar a arrecadação no programa Nota Fiscal Gaúcha e fizemos uma campanha para divulgar e incentivar o cadastramento da população do bairro”, afirma professora, Rosinete de Almeida.

Após a campanha de divulgação, os alunos elencaram algumas melhorias a serem priorizadas no bairro e a mais destacada foi o fato de não terem uma pracinha para brincar. A diretora da escola, Paula Schwaab, disse que “a culminância do projeto foi uma visita ao Poder Executivo para levar a reivindicação da tão sonhada pracinha. Os alunos foram recebidos pelo prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, que acolheu o pedido das crianças e afirmou que a gestão está trabalhando para que esse projeto seja concretizado.”

Folha Popular – Com informações da Escola Municipal Tenente Portela