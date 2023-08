Alunos de Tenente Portela são premiados no 3º Concurso de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha

Durante as festividades dos 68 anos do Município de Tenente Portela, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) realizou a solenidade de entrega de premiação aos alunos e professores que se destacaram no 3º Concurso de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha “Cuidando do que é nosso”.

O objetivo do concurso é reconhecer a escola como um espaço de criação, participação e interação entre as diferentes áreas do conhecimento.

Neste ano, a Smecd, em parceria com a Secretaria Municipal das Finanças (SMF), promoveu a 3ª edição do Concurso de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha com premiação nas modalidades de Desenho, Texto Curto, Poema, Paródia e Infográfi co, que consiste na seleção de produções inéditas criadas pelos alunos das Escolas Municipais, Estaduais e APAE.

Confira as premiações:

Modalidade I – Desenho – Categoria infantil I, alunos de Pré-Escola ao 1º ano.

1º lugar – 100 pontos – Sofia da Silva Martins, aluna do 1º ano da E.M.E.F. Tenente Portela, e sua professora Rosinete de Almeida Souza. Premiação: tablete.

2º lugar – 90 pontos – Arthur de Souza Haack, aluno do Pré B 2 da E.M.E.F. Ayrton Senna, e sua professora Caroline Singor Finatto. Premiação: piscina de 1000 litros.

3º lugar – 80 pontos – Augusto Gabriel Ferrari, aluno do Pré B 2 da E.M.E.F. Ayrton Senna, e sua professora Caroline Singor Finatto. Premiação: jogo educativo War.

Modalidade II – Texto Curto – Categoria infantil II, alunos do 2º ao 3º ano.

1º lugar – 99 pontos – Fernando Adão de Almeida, aluno do 2º ano 1 da E.M.E.F. Ayrton Senna, e sua professora Salete Maria Brum Moresco. Premiação: tablete.

2º lugar – 80 pontos – Lucas Wollmer Habitzreiter, aluno do 3º ano da E.M.E.F. General Osório, e sua professora Samara Habitzreiter. Premiação: piscina 1000 litros.

3º lugar – 65 pontos – Bernardo Weber Festinalli, aluno do 3º ano 4 da E.M.E.F. Ayrton Senna, e sua professora Ana Cristina Martinelli. Premiação: jogo educativo – Banco Imobiliário.

Modalidade III – Poema – Categoria infantil III, alunos do 4º ao 6º ano.

1º lugar – 100 pontos – Caroline Sima Carniel, aluna do 5º ano 2 da E.M.E.F. Ayrton Senna, e sua professora Ana Claudia de Quadro Fontoura. Premiação: tablete.

2º lugar – 85 pontos – Ana Lauren Guerra, aluna do 4º ano da E.E.E.F. Francisco Balestrin, e sua professora Leila Teresinha Sestari Guerra. Premiação: piscina de 1000 litros.

3º lugar – 80 pontos – Eduardo Bidin Canssi, aluno do 6º ano A da E.E.E.M. Sepé Tiaraju, e sua professora Elissandra da Rosa. Premiação: jogo educativo – Banco Imobiliário.

Modalidade IV – Paródia – Categoria infanto- juvenil, alunos do 7º ao 9º ano.

1º lugar – 75 pontos – Maria Eduarda Mai Rodrigues, aluna do 7º ano da E.M.E.F. Marcílio Dias, e sua professora Ana Paula Martens. Premiação: celular.

2º lugar – 65 pontos – Ana Beatriz Pissinin Biguilini, aluna do 9º ano da E.E.E.M. Sepé Tiaraju, e sua professora Fabiani Ines Bidin Canssi. Premiação: fone de ouvido bluetooth.

3º lugar – 63 pontos – Maria Djulia Bilharva de Souza, aluna do 8º ano da E.E.E.F. Tenente Portela, e sua professora Luciana Setti Fontaniva. Premiação: jogo educativo War

Modalidade V – Infográfico – Categoria juvenil, alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

1º lugar – 100 pontos – Adrian Cristiano Walter, aluno do 1º ano (turma 102B) da E.E.E.B. Prof. Cléia Salete Dalberto, e sua professora Deisi Menegazzi. Premiação: celular.

2º lugar – 95 pontos – João Victor de Oliveira Schultz, aluno do 1º ano (turma 101) da E.E.E.B. Prof. Cléia Salete Dalberto, e sua professora Mônica Bidin. Premiação: mochila de notebook.

3º lugar – 88 pontos – Charles Gunchoroski, aluno do 3º ano (turma 302) da E.E.E.B. Prof. Cléia Salete Dalberto, e seu professor Ricardo Galli. Premiação: fone de ouvido bluetooth.

As produções inscritas pelas escolas foram analisadas e selecionadas pela Comissão Avaliadora, composta pelos professores Cleusa Perussatto, Lídia de Fátima Rochenbach, Rosa Righi e Vendelino De Carli.

“Agradecemos a todos pela dedicação e contamos com a participação das escolas de Tenente Portela na continuidade de ações do Projeto de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha ‘Cuidando do que é nosso’”, conclui a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes.

Folha Popular – Com informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.