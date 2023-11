APAE de Tenente Portela completa 42 anos de fundação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela foi fundada em 27 de outubro de 1981. A entidade caracteriza-se como uma associação civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da assistência social, saúde e educação e é mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria.

A APAE comemorou seus 42 anos de fundação atendendo, por meio da escola e da clínica de saúde, 166 alunos/usuários com deficiência intelectual e/ ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) oriundos dos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e Miraguaí.

A entidade conta com uma equipe clínica completa formada por dois fisioterapeutas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social e médica neurologista. O quadro de profissionais da educação é formado por quatro monitores, três colaboradores de serviços gerais, duas secretárias e treze professoras.

Em comemoração ao aniversário foi realizada uma roda de conversa na APAE, com a presença de Therezinha Conceição Marroni Furini, uma das fundadoras da associação; de Nelma Salamoni Sinhori, que foi umas das primeiras professoras e também já foi diretora da escola; e de Joleide Demari Heidemann, que foi presidente da instituição. Também participaram membros da diretoria, funcionários, alunos e familiares de alunos que frequentam a APAE.

Durante a roda de conversa foi contado um pouco da história da associação, das dificuldades enfrentadas, das conquistas com alunos e dos sonhos realizados. O presidente falou um pouco sobre os próximos passos da instituição e de como estão sendo organizados e pensados os próximos anos de trabalho.

Atualmente, a APAE tem como presidente Francisco Carlos Trautmann e como vice-presidente Ediane Elani Schovanz, e a Escola de Educação Especial Recanto da Alegria está sob a direção da professora Elis Fernanda Greter Wink e coordenação pedagógica de Fabiana Aparecida Somavilla.

“Gostaríamos de agradecer a todos que construíram e constroem a história da APAE, membros da diretoria da associação, funcionários, pais e alunos, comunidade em geral. Sem a colaboração de todos, não seria possível essa caminhada de tantos anos”, agradece o presidente.

“É uma caminhada de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. E por isso festejamos com muita gratidão esses 42 anos de história. Muito obrigada a todos”, conclui a diretora do educandário.

