APAE de Tenente Portela promove debate sobre inclusão social e combate ao preconceito

A última semana do mês de agosto é uma semana muito especial para todas as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do Brasil, que celebram, entre os dias 21 e 28, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo do evento é promover um intenso debate de inclusão social, combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência.

Neste ano, o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será “Conectar e somar para construir inclusão” e visa mostrar à população que, diante da força da Era da Informação e dos impactos que ela causa, a conexão – por meio da comunicação interpessoal e digital – é uma ferramenta capaz de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo, consequentemente, a união de esforços em torno de uma corrente: a construção da inclusão.

Dentro deste tema, serão discutidos alguns subtemas: Empregar também é incluir; Conhecimento a serviço da transformação social; Educação: chave para a construção da sociedade inclusiva; Ampliando horizontes: a influência da tecnologia na inclusão; Esporte e arte: a magia da tecnologia transformando vidas; e Desconstruir barreiras para construir uma sociedade inclusiva.

Durante a semana serão realizadas diversas atividades. O evento principal será a 1ª Mateada da Inclusão, que acontece no domingo, 27, na Praça do Imigrante em Tenente Portela, com início às 14h. “O conhecimento é uma ferramenta poderosa, pois é capaz de transformar a vida das pessoas e construir uma sociedade melhor, com igualdade e equidade. Vamos juntos construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todas as pessoas”, afirma a direção da APAE de Tenente Portela.

Segue a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla:

Dia 21 – segunda-feira Conscientização nas escolas do Município de Tenente Portela Dia 22 – terça-feira Encontro da Família na APAE em Tenente Portela Dia 23 – quarta-feira 2ª Mostra de Talentos Regional 1º Encontro das Famílias Regional Eleição dos Autodefensores das APAEs do 2º Conselho na APAE de Frederico Westphalen Dia 24 – quinta-feira Cinema em Três Passos (parceria com a Clínica OdonTop de Tenente Portela) Dia 25 – sexta-feira Balada da APAE Dia 27 – domingo Mateada da Inclusão na Praça do Imigrante Dia 28 – segunda-feira Seminário Regional das APAEs no CTG Sentinela da Fronteira em Tenente Portela

Folha Popular – Com informações da APAE.