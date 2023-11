APAE de Tenente Portela promove I Mostra Cultural com apresentações artísticas e exposição de trabalhos

Na quarta-feira, 22, a APAE de Tenente Portela promoveu a I Mostra Cultural da instituição. O objetivo do evento foi o de estimular o gosto pelas atividades artísticas, valorizando as habilidades e potenciais dos alunos que frequentam a APAE.

Foram realizadas diversas apresentações na mostra, dentre elas de dança, de música, de teatro, e também foram realizadas exposições de trabalhos artísticos como telas e de artesanato produzido pelos alunos da Escola Recanto da Alegria.

“A palavra que resume este evento é superação! Nós da equipe da escola, que conhecemos cada aluno, sabemos quanta dificuldade cada um teve que superar para subir nesse palco e realizar estas belas apresentações. Estão todos de parabéns, professores e alunos, que se dedicaram ao máximo para fazer desta tarde um momento inesquecível”, diz a diretora da escola Elis Winck.

“A APAE agradece a presença do prefeito municipal, Rosemar Antônio Sala; da secretária de Educação Gicelda Berghetti Denes; da secretária de Educação de Vista Gaúcha, Elenir Fátima Queiroz Cappelari; do coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de Barra do Guarita, Cassiano Assunção; da assistente social da Secretaria de Educação de Barra do Guarita, Dioneia Siqueira; da nutricionista da secretaria de Educação de Barra do Guarita, Schauana Dalberto; da secretária de Miraguaí, Marlene Pelizan Hermes; das famílias dos nossos alunos; membros da diretoria; e também da comunidade em geral”, finaliza a diretora.

Folha Popular – Com informações da APAE.