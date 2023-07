APAE e HSA firmam convênios com o Município de Tenente Portela

As entidades receberão juntas R$ 353.500,00. Os recursos são oriundos dos cofres municipais e atendem indicações dos vereadores.

A Associação Hospitalar Santo Antônio (HSA) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) são as primeiras entidades que receberão recursos do Município, provenientes das emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo portelense.

O ato de assinatura dos termos de convênio ocorreu na tarde de terça, 25, no gabinete do prefeito. Rosemar Sala recebeu os presidentes das duas instituições, Mirna Braucks (HSA) e Francisco Trautmann (APAE); o presidente da Câmara, Mauro José Ludwig; e os vereadores Eduardo Barella Ferrari, Irinéia Koch Lena e Heitor Henrique Furini. Também participaram o secretário de Administração, Paulo Farias; a secretária-adjunta de Saúde, Cristiane Feith, e membros das entidades.

Os termos estabelecem a execução de políticas públicas da área de saúde junto às duas instituições. No total, o HSA receberá R$ 226.250,00 e a APAE será contemplada com R$ 127.250,00. Os recursos são provenientes do orçamento municipal de 2023. As primeiras transferências ocorrerão ainda neste mês.

Nos próximos dias, as demais entidades que estão devidamente habilitadas também serão chamadas para a assinatura dos respectivos termos. Além destes recursos, a Prefeitura confirmou a destinação de mais R$ 98.560,00 que serão utilizados para o custeio de despesas operacionais da Casa de Saúde. Todos os participantes do ato reconheceram a importância da liberação destes valores.

A indicação por parte do vereador é o primeiro passo neste processo, que envolve na sequência a elaboração de projetos consistentes por parte das entidades e o empenho dos servidores da Prefeitura em viabilizar técnica e financeiramente os planos de trabalho.

HSA – total de recursos R$ 226.250,00 – indicação dos vereadores Luis Claudir dos Santos, Mauro José Ludwig, Natanael Diniz de Campos, Eduardo Barella Ferrari, Luisa da Silva Barth, Ininéia Koch Lena, Heitor Henrique Furini, Derli da Silva e Jaine Sales. A direção da APAE agradece imensamente os vereadores que são parceiros e incentivadores do trabalho da entidade.

APAE – total de recursos R$ 127.250,00 – indicação dos vereadores Luis Claudir dos Santos, Mauro José Ludwig, Natanael Diniz de Campos, Eduardo Barella Ferrari, Luisa da Silva Barth, Ininéia Koch Lena e Heitor Henrique Furini.

Projetos das Emendas Impositivas da APAE: *Aquisição de equipamentos fisioterapêuticos para hidroterapia; *Atendimento de fisioterapeutas e fonoaudióloga para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno do espectro autista (TEA). *Consultas com neurologista pediatra e adulta para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas, Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela e da APAE