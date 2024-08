APAE promove atividades na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Com o tema “Nossas histórias, quem somos e o que fazemos”, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tenente Portela está promovendo diversas atividades para conscientizar a comunidade na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O objetivo das atividades é a luta por uma sociedade com mais inclusão e igualdade.

Uma das atividades da semana foi a roda de conversa com a neuropediatra Raquel Binkowski, que aconteceu na quarta-feira, 21, no Centro Cultural de Tenente Portela. A profissional falou sobre as fases “do diagnóstico ao tratamento da pessoa com deficiência” e o evento foi aberto ao público.

O Seminário Regional das APAEs do 2º Conselho, que conta com 13 APAEs, foi outro importante momento dessa semana e aconteceu na quinta-feira, 22, em Frederico Westphalen. No turno da manhã foi realizada uma palestra pela equipe do Sicredi de Rodeio Bonito. Os palestrantes falaram sobre o voluntariado. E no turno da tarde, uma palestra com o tema “Qual o teu papel na aprendizagem e no bem-estar de crianças e adolescentes com TEA?”, ministrada por Hosana Gonçalves, encerrou as atividades do dia.

A diretora da Escola Recanto da Alegria, da APAE de Tenente Portela, Elis Winck, ressalta que ainda serão promovidas muitas atividades nesta semana e destaca a realização da 1ª Feira da Inclusão e da Diversidade, que ocorre na sexta-feira, 23, na instituição, das 8 às 19h. “Neste dia a APAE estará de portas abertas para receber toda a comunidade para conhecer a estrutura da instituição, conhecer o trabalho que é desenvolvido por todos os profissionais da equipe e as mais diversas potencialidades e capacidades dos usuários da APAE de Tenente Portela”, afirma a diretora.