Aquecimento global e o ano mais quente da história preocupam cientistas

GGN – As temperaturas globais ultrapassaram o limite crítico pela primeira vez na semana passada

AQUECIMENTO

A temperatura média global ultrapassou brevemente um limiar crítico de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, provavelmente pela primeira vez na sexta-feira, destacando um aquecimento global sem precedentes que os cientistas alertam que terá impactos irreversíveis e desastrosos no planeta.

PRINCIPAIS FATOS

De acordo com dados do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) da União Europeia, as temperaturas médias da Terra em 17 de novembro foram 2,06 graus Celsius superiores à média pré-industrial.

Samantha Burgess, vice-diretora do C3S, disse que de acordo com a melhor estimativa da agência, esta é a primeira vez que a margem de 2 graus Celsius é violada.

Os números de sexta-feira são baseados em dados provisórios.

A temperatura média global de sexta-feira também foi 1,17 graus Celsius acima do normal em comparação com um período de referência de 30 anos, de 1991 a 2020, acrescentou Burgess.

HISTÓRICO

O Acordo de Paris de 2015, assinado pelos líderes globais, concordou em trabalhar no sentido de limitar o aumento das temperaturas globais entre 1,5 e 2 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais – sendo um aumento de 1,5 graus definido como o limite preferido.

Desde então, os cientistas alertaram que o não cumprimento do objetivo terá impactos catastróficos no planeta, incluindo condições meteorológicas extremas, um aumento significativo do nível do mar e grandes secas.

Os números de sexta-feira não significam que o Acordo de Paris tenha falhado, pois é apenas uma ocorrência singular e breve. Mas poderá servir como um poderoso sinal de alerta sobre a rapidez com que as temperaturas estão a subir.

O ANO MAIS QUENTE DA HISTÓRIA

No início deste mês, o C3S anunciou que 2023 está quase certamente previsto para se tornar o ano mais quente registado na história. A temperatura média global de janeiro a outubro deste ano é a mais alta já registrada – 0,10 graus Celsius acima do ano civil mais quente até agora, 2016.

Depois de combinar seus dados com os dados históricos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o C3S disse que tinha determinou que 2023 será “o ano mais quente dos últimos 125.000 anos”. Os cientistas da agência da UE estavam particularmente preocupados com o aumento das temperaturas globais em 2023, em comparação com um período de referência de 30 anos, de 1991 a 2020.

O QUE OBSERVAR

A próxima grande cimeira global sobre o clima, a COP28, está agendada para começar na próxima semana no Dubai. Os números recordes de 2023 provavelmente serão um ponto-chave de discussão.