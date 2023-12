As festividades do “Natal da Feliz Cidade” de Tenente Portela serão realizadas na Praça do Imigrante

Programação vai de 10 a 22. Chegada do Papai Noel será no dia 14, com show da banda Portal da Serra

A Prefeitura de Tenente Portela definiu a programação do “Natal da Feliz Cidade”. A novidade deste ano é que os eventos ocorrerão na Praça do Imigrante. O local, totalmente revitalizado, recebeu decoração especial para sediar as atividades que ocorrerão de 10 a 22 de dezembro. Confira os destaques da programação:

10.12 | 19h – NATAL EM JESUS – Celebração Cristã do Dia Municipal da Bíblia. Show gospel com cantores evangélicos. Organização: Igreja Assembleia de Deus.

14.12 | 20h – CHEGADA DO PAPAI NOEL – Distribuição de balas e doces para a criançada, passeios de dindinho do Rotary, presença do Papai Noel e os duendes de Natal e show com a Banda Portal da Serra.

17.12 | 15h30 – DOMINGO EM FAMÍLIA – Brique de Natal, brinquedos infláveis gratuitos, distribuição de balas e doces para a criançada, passeios de dindinho do Rotary, presença do Papai Noel e os duendes de Natal e show com o Grupo Manjado.

22.12 | 20h30 – SHOW NATAL DA FELIZ CIDADE – Encerramento da programação natalina, distribuição de balas e doces para a criançada, passeios de dindinho do Rotary, presença do Papai Noel e os duendes de Natal e festa popular animada pela Banda Essência da Noite.

Durante os eventos, haverá comercialização de lanches e bebidas organizada pelo Rotary Club e a Apae. As noites também serão marcadas pelos passeios de dindinho do Rotary e a presença do Papai Noel e os duendes de Natal. Também ocorrerão visitas no comércio com o “Papai Noel vai às compras”. Outras ações serão realizadas em parceria com a ACISA, em especial de incentivo ao comércio local através da campanha de prêmios Natal Encantado.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.