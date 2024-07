Athur Elias convoca seleção feminina com Marta para Olimpíada de Paris

Agência Brasil – O técnico Arthur Elias convocou as 18 jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol que disputarão a Olimpíada de Paris. A atacante Marta está na lista, anunciada nesta terça-feira (2) na sede da CBF, mas Cristiane não foi chamada, embora tenha atuado nos últimos amistosos.

O treinador também convocou quatro suplentes – prevendo substituições em casos de lesão – e seis jogadoras convidadas a participar do período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis RJ), com início na próxima quinta (4). Segundo Arthur Elias, tais atletas poderão integrar a seleção após a Olimpíada.

O embarque para França ocorrerá no dia 17 de julho. A seleção ficará na cidade de Bourdeaux (França), base da equipe durante os Jogos. A estreia do Brasil será contra a Nigéria, no 25 de julho, pelo Grupo C. Três dias depois a seleção enfrenta o Japão e encerra a fase de grupos, em 31 de julho, contra a atual campeã mundial Espanha.

A principal ausência na lista de convocadas é a atacante Bia Zaneratto. No último domingo (30) ela revelou, por meio das redes sociais, ter sofrido uma fratura por estresse no é (quarto metatarso), o que inviabilizaria sua recuperação a tempo de disputar os Jogos.

O Brasil busca o ouro olímpico inédito. Foi vice-campeã nas edições de Atenas (2004) e Pequim (2008). Em Tóquio 2020, a seleção parou nas quartas de final, superada pelo Canadá.

Convocadas

Goleiras

Lorena – Grêmio

Tainá – América-MG

Zagueiras

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Rafaelle – Orlando Pride (EUA)

Thais Ferreira – UD Tenerife (ESP)

Laterais

Antônia – CBF – ex-Levante (ESP)

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Meio-campistas

Yaya – Corinthians

Duda Sampaio – Corinthians

Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

Atacantes

Gabi Portilho – Corinthians

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Kerolin – North Carolina Courage (EUA)

Ludmilla – CBF – ex- Atlético de Madrid (ESP)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Jheniffer – Corinthians

Gabi Nunes – Levante (ESP)

Suplentes

Luciana – Goleira – Ferroviária

Lauren – Zagueira – Kansas City (EUA)

Angelina – Meio Campista – Orlando Pride (EUA)

Priscila – Atacante – Internacional (ESP)

Convidadas apenas para preparação na Granja Comary

Natascha (goleira do Palmeiras)

Mariza (zagueira do Corinthians)

Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro)

Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras)

Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians)

Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras).