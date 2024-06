Atlas/CNN: Melo e Leite são desaprovados por 59% dos porto-alegrenses

Sul 21 – Novos dados da pesquisa Atlas/CNN , divulgados neste domingo (23), apontam que o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o governador Eduardo Leite (PSDB) são desaprovados por 59% dos porto-alegrenses. De acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados aprovam a gestão do prefeito Melo e 4% disseram não saber. Já o governador é aprovado por 31% dos moradores da Capital, enquanto 10% dizem não saber.

Na divisão por gênero, Melo é aprovado por 42,6% dos homens e 31% das mulheres, enquanto é desaprovado por 54,9% dos homens e 63,9% das mulheres. A maior desaprovação é entre agnósticos e ateus (80,3% desaprovam e 16,2% aprovam), pessoas de 25 a 34 anos (76,9% e 19,4% ), outras religiões (73,1% e 25,3%) e com ensino superior (69% e 27,6%).

Já a maior aprovação do Melo ocorre entre católicos (49,3% aprovam e 47,1% desaprovam), evangélicos (44,3 e 43,6%), pessoas com até o fundamental completo (72,7% e 22,2%) e com renda familiar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil (53,5% e 36,1%).

Na divisão por gênero, o governador Leite é aprovado por 36,6% dos homens e 26% das mulheres, enquanto é desaprovado por 57,3% dos homens e 60,6% das mulheres. Os maiores índices de desaprovação dele são entre pessoas com até o ensino fundamental completo (72,4% desaprovam a 19,2% aprovam), pessoas com renda de R$ 2 mil a R$ 3 mil (68,2% a 21%), pessoas com 35 a 44 anos (66,5% e 27,3%), com mais de 60 anos (64,5% e 27,1%) e com renda familiar até R$ 2 mil (64,5% e 33,8%).

Já a maior aprovação do governador ocorre entre pessoas de 16 a 24 anos (46,6% aprovam e 28,2% desaprovam), pessoas com renda acima de R$ 10 mil (41,2% e 57,5%), de 44 a 59 anos (35,3% e 53,1%) e cristãos evangélicos (35,3% e 50%).

Já o presidente Lula é aprovado por 46% dos porto-alegrenses, enquanto 49% desaprovam e 6% não souberam opinar. A maior aprovação de Lula está entre os mais jovens, entre 16 e 24 anos, com 72,6%, e entre agnósticos e ateus, com 67,1%. Por outro lado, o desempenho do presidente foi pior avaliado entre pessoas com até o ensino fundamental completo (63,6% de desaprovação) e evangélicos (62,7% desaprovam).

Na primeira parte da pesquisa, divulgada na quinta-feira (20), a Atlas/CNN mediu o índice de intenção de votos para a Prefeitura de Porto Alegre, apontando a liderança da deputada federal Maria do Rosário (PT), com 30,2% das intenções de voto no primeiro turno, contra 24,8% do prefeito Sebastião Melo. Em terceiro aparece a deputada federal Any Ortiz (Cidadania), com 9,1% e, na sequência, a vereadora Comandante Nádia (PL), com 8,5%, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 8,2%, e o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 6,7%.

A Atlas ouviu 1.798 eleitores porto-alegrenses entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais.