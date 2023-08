Atletas medalhistas  no Campeonato Sulamericano de Taekwondo são recepcionados em Barra do Guarita

Com grande orgulho e satisfação, a cidade de Barra do Guarita celebrou a brilhante conquista dos atletas de taekwondo no Campeonato Sulamericano. Foram conquistadas três medalhas de prata e uma de ouro.

Em entrevista, o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, destacou que “os atletas representaram não apenas o espírito esportivo, mas também a capacidade de superação e determinação que inspira a todos nós. O trabalho do Mestre Luis Carlos Pimentel e sua equipe é exemplar, e estamos gratos por terem treinado e guiado esses talentosos esportistas”.

O evento, que celebrou as conquistas esportivas e o compromisso do governo municipal com a excelência esportiva, contou com a presença das escolas municipais, autoridades, familiares e amigos dos atletas.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Guarita.