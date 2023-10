Banda Anarquia, de Tenente Portela, se reencontra e toca clássicos do rock e músicas autorais na AABB

A Banda Anarquia foi criada em 1989, quando o Brasil vivia um momento em que o rock nacional estava no auge, com muitas bandas fazendo sucesso no cenário nacional e inspirando jovens músicos a criarem bandas e tocarem as músicas dos seus ídolos, que rodavam em todas as rádios.

Impulsionados por essa cena musical brasileira, surgiu a primeira banda de rock de Tenente Portela, a Anarquia. O nome, agressivo para a época, retratava um pouco da indignação com o sistema de desigualdade, uma visão de não concordância com a corrupção e com a injustiça social. As músicas do repertório da banda tinham base nas bandas nacionais como Legião Urbana, Engenheiros do Hawai, TNT, Cascaveletes, Bandalieira e do rock internacional, como Pink Floyd e Trio.

A primeira formação da Anarquia era composta pelos irmãos Gomes, Aurélio (baixo elétrico e vocal) e Diovanir (Maninho – guitarra solo e vocal), Ernani De Carli (guitarra base e vocal), Luciano Ruchel (teclados), Luis Carlos Capellari (Capela – teclados) e Alsério dos Santos (bateria). Com o passar dos anos, também integraram a Banda Anarquia Eleo Dalla Nora (percussão), Eliandro Lutz (Seco – bateria) e Luciano Ilgenfritz (vocal).

A banda ficou em atividade de 1989 até 1995.

Neste sábado, 14, a Banda Anarquia se reencontra na AABB a partir das 20h30min para tocar os velhos clássicos do rock e músicas autorais. O ingresso é gratuito, com doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de alimentos para pets. Todos estão convidados!!!

Folha Popular