Barra do Guarita: Obras do calçamento da Rua Remanso do Uruguai reiniciam

Na manhã de quarta-feira, 29, o prefeito municipal Rodrigo Locatteli Tisott esteve na Rua Remanso do Uruguai com o engenheiro civil Darcy Trevisan avaliando os danos das chuvas e enchentes.

No período em que esteve no local, o prefeito informou que a última parcela do convênio com Estado, no valor de R$ 335 mil, para término do calçamento até a cidade havia chegado, o que permite que os trabalhos sejam reiniciados e a conclusão da obra.

Também foi anunciado pelo prefeito e pelo engenheiro que a equipe do setor de engenharia concluiu mais um projeto, que está sendo protocolado nos setores competentes do Estado, para o Município receber recursos para a construção de mais, aproximadamente, 1.500m de calçamento.

“Agradecemos à Sedur e ao governo do Estado, bem como, aos servidores públicos, em especial os do setor de projetos. Parabéns comunidade pela grande conquista, que melhora a qualidade de vida dos moradores e a trafegabilidade no local! Logo, mais notícias boas”, afirmou o prefeito.

Folha Popular