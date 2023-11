Brasil tenta última cartada e conversa com EUA, China e Rússia para aprovar resolução na ONU

247 – O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, teve encontros pessoais nesta terça-feira (31) com embaixadores dos EUA, Rússia e China para chegar a um denominador comum em busca da aprovação de uma nova resolução sobre o conflito em curso no Oriente Médio envolvendo Israel e a Palestina. A informação é de Raquel Landim, da CNN Brasil.

Os três países citados foram os responsáveis por vetar as últimas resoluções propostas no Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. Vale lembrar que o Brasil ocupa a presidência do órgão somente até esta terça-feira (31). >>> LEIA TAMBÉM: Posição dos EUA paralisa o Conselho de Segurança da ONU, impedindo a adoção de resolução de cessar-fogo, diz enviado russo

Além das conversas com China, Rússia e EUA, o Brasil também está em contato com França e Reino Unido, os outros dois membros permanentes do Conselho – e que, portanto, possuem poder de veto. Já existe uma resolução brasileira nas mãos destes países, e os últimos esforços de Vieira têm se dado no sentido de tentar aparar quaisquer arestas para garantir uma aprovação.

De acordo com a reportagem da CNN, “o rascunho enviado pelo Brasil busca um meio-termo, que contemple o direito de defesa de Israel com condições, mas também a ajuda humanitária à Gaza.” Já foram apresentadas cinco propostas de resolução desde o início do recente conflito, em 7 de outubro, mas nenhuma foi aprovada. A partir de amanhã, quem assume a presidência do Conselho é a China, sendo que o Brasil permanecerá como membro até o final do ano.