Brigada Militar combate e coíbe crimes na região Celeiro

Na tarde de sexta-feira, 14 de junho, em Tenente Portela, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam um homem. A guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava circulando pelo município com uma motocicleta que havia sido furtada.

Após abordar o suspeito e verificar os dados da motocicleta no sistema informatizado da Brigada Militar, (BM) constatou-se que ela estava em situação irregular. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. “Essas ações são essenciais para manter a segurança e combater crimes na região”, dizem os policiais.

Em Três Passos, no domingo 16, ocorreu uma tentativa de feminicídio no bairro Sul Serra. Segundo informações da BM, o autor atacou a vítima em sua residência. Ainda não se tem informação sobre o que teria motivado o crime. O homem foi preso e a vítima encaminhada ao hospital de Caridade pelos policiais. A Polícia Civil está investigando o caso.

Também, durante a prisão, foram encontradas diversas armas de fogo, munições e material de recarga de cartuchos, bem como algumas joias. Esses objetos foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Conforme os policiais, a BM desempenhou um papel crucial na localização e prisão do indivíduo, garantindo a segurança da comunidade e a aplicação da lei. para eles, é importante que casos como esse sejam investigados e tratados com seriedade para prevenir futuros incidentes e proteger as vítimas de violência doméstica e feminicídio.

Na terça-feira, 18, em Santo Augusto, policiais militares agiram prontamente ao receberem informações sobre um homem envolvido com tráfico de drogas no município. Durante a abordagem, foram encontradas 1 balança de precisão, 73 porções de Crack, 56 porções de cocaína, 8 porções de maconha, 1 rolo de plástico de embalagem transparente, 1 rolo de papel alumínio, 1 telefone celular, e uma quantia em dinheiro. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia. A ação da polícia é fundamental para combater o crime e garantir a segurança da comunidade, afirmam os policiais.