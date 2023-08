Brigada Militar e Polícia Civil apreendem vinhos de origem estrangeira em Tiradentes do Sul

Na tarde da terça-feira, 8, policiais militares do 7ºBPM e do 6°BPChq, juntamente com agentes da Polícia Civil, durante Operação Hórus, em Tiradentes do Sul, abordaram um veículo que vinha da área de fronteira com a Argentina. Na revista veicular foram localizadas 67 garrafas de vinhos de origem estrangeira, que estavam sem o desembaraço aduaneiro.

A mercadoria foi apreendida ficando á disposição da Receita Federal. Aproximadamente R$ 15 mil foi o prejuízo ao crime.

Folha Popular – Com informações da Comunicação Social do 7ºBPM