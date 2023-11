Brigada Militar e Polícia Civil prendem autores de homicídio que ocorreu ontem em Três Passos

Vítima do crime tinha 30 anos. O corpo será sepultado na tarde desta quarta-feira, em Tenente Portela

Foi identificado o homem que foi morto por disparos de arma de fogo na terça-feira, 7, em Três Passos, Miguel Dias, 30 anos, natural de Novo Hamburgo. Seu corpo será sepultado às 15h desta quarta-feira, no cemitério do bairro São Francisco, em Tenente Portela.

Ele foi baleado no bairro Frei Olímpio, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Caridade, mas não resistiu e morreu aproximadamente às 14h.

O corpo foi encaminhado para exame de necropsia no IML de Palmeira das Missões. A Polícia Civil está investigando as causas do crime.

Ontem, pela trade, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam dois indivíduos pelo homicídio e apreenderam roupas e os estojos deflagrados que possuíam.

Folha Popular – Com Informações da Comunicação do Social da 7º BPM.