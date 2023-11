Brigada Militar efetua prisões por porte ilegal de arma de fogo no município de Barra do Guarita

Na noite de segunda-feira, 27, policiais militares do 7ºBPM prenderam quatro homens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no município de Barra do Guarita.

De posse de informações que em um bar havia indivíduos armados, imediatamente a guarnição iniciou as diligências.

No local, os quatro homens foram abordados, sendo que um deles dispensou uma pistola Taurus com número de série suprimido e na busca pessoal foram localizadas quatro munições calibre .40 e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o material foi apreendido, juntamente com quatro smartphones e os presos encaminhados até a delegacia de polícia.

Folha Popular – Com informações da Comunicação Social | 7°BPM.