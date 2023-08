Brigada Militar encerra Operação Inverno na Serra e prepara ações para o Festival de Cinema de Gramado

BMRS – Durante todo o mês de julho, período em que coincidem as baixas temperaturas e férias escolares, a Brigada Militar reforçou o policiamento na região com a Operação Inverno na Serra.

Sendo um evento já inserido no calendário oficial da Corporação, houve incremento de efetivo em reforço ao 1° e 3º Batalhões de Policiamento em Áreas Turísticas nos municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul e Bento Gonçalves no intuito de atender e garantir a segurança o número de turistas que visitaram a Região das Hortênsias e Campos de Cima da Serra.

Além do policiamento realizado nos principais pontos turísticos da região, foram realizadas ações preventivas e educativas em diversos bairros, com aumento significativo nas abordagens, resultando em prisões e apreensões. Durante a operação, aproximadamente 3.070 pessoas e 1.640 veículos foram abordados, resultando em: oito prisões por tráfico de entorpecentes e 19 por posse de entorpecentes, oito prisões por furto e cinco por receptação. Ainda, dois adolescentes foram apreendidos com entorpecentes e um par de placas de colete balístico. Além disso, duas armas foram apreendidas.

Finalizando a Operação Inverno na Serra 2023, a BM já se prepara para mais um evento que novamente movimentará a região: o Festival de Cinema de Gramado. Nos próximos dias o 1º Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas (1º BPAT) deve receber efetivo de reforço para a atração.

O 51º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 11 e 19 de agosto, onde além do frio, parques, belezas naturais e gastronômica da região, os turistas também buscam ficar bem perto dos artistas e estrelas, nacionais e internacionais, que desfilarão pelo tapete vermelho da famosa Rua Coberta, assim como nas telas do Palácio dos Festivais com filmes ibero-americanos. Tudo isso, sempre com a presença da Brigada Militar garantindo a tranquilidade e segurança dos participantes, visitantes e da comunidade local.