Brigada Militar intensifica trabalhos, prende indivíduos e apreende mercadorias e drogas na Região Celeiro

Tenente Portela – No dia 06 de setembro, sexta-feira, aproximadamente, às 14h, uma guarnição policial da Brigada Militar (BM) efetuou a prisão de um homem de 22 anos no bairro Caxambú. Em seu desfavor, havia um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela por crime de furto qualificado. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da Justiça.

Tiradentes do Sul – Também na sexta-feira, 6, a Brigada Militar realizou a apreensão de aproximadamente 800 fardos de feno de alfafa em Tiradentes do Sul. Os policiais militares do 7ºBPM, juntamente com a equipe da Polícia Civil, durante ações da Operação Agro Hórus, deslocaram até a área de fronteira com a Argentina, onde barcaças carregadas efetuavam o transbordo de fardos de feno de alfafa do lado argentino para o lado brasileiro. Encontraram uma carreta totalmente carregada com 800 fardos de feno de alfafa. A carreta e a mercadoria foram apreendidas ficando a disposição da Receita Federal.

Tenente Portela – No dia 7 de setembro, sábado, aproximadamnente às 14h30min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 40 anos no Centro. A abordagem ocorreu em um estabelecimento comercial situado na Avenida Redenção, sendo constatado, através de sistema informatizado, que havia em seu desfavor um mandado de prisão em vigor expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos, por sentença condenatória por crime de furto. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da Justiça.

Barra do Guarita – No domingo, 8 de setembro, aproximadamente às 4h15min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 41 anos no centro do município de Barra do Guarita. A abordagem ocorreu em via pública, sendo constatado, através de sistema informatizado, que havia em seu desfavor um mandado de prisão cível expedido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Vacaria, RS, (inadimplência de pensão alimentícia). Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da Justiça.

Miraguaí – Na segunda-feira, 9, pela manhã, às 9h15min, uma guarnição policial da Brigada Militar do 7º BPM efetuou a prisão de um homem de 29 anos no centro do município de Miraguaí. Durante execução de operação policial, foi realizada a abordagem do condutor de uma motocicleta em via pública, sendo constatado que a placa existente no veículo não condizia com os demais sinais identificadores veiculares, o que configura o crime popularmente conhecido como “veículo clonado”. Após, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ele foi preso em flagrante e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da Justiça. A motocicleta foi recolhida ao depósito do guincho CRD Santos e deverá passar por perícia.

Três Passos – Também na segunda-feira, (9), policiais militares prenderam um homem por tráfico de entorpecentes. Durante patrulhamento, a guarnição de serviço recebeu informação de populares de que havia um indivíduo vendendo drogas no bairro Frei Olímpio. A guarnição deslocou até o local e realizou a abordagem de um indivíduo com as características repassadas. Durante a revista pessoal, foram localizadas 100 pedras de Crack e uma quantia em dinheiro. O indivíduo foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia.