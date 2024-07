Brigada Militar prende dois homens e realiza apreensão de produtos de origem estrangeira em Três Passos

Na manhã de quinta-feira(18), a Brigada Militar (BM), através do 7º BPM, prendeu dois homens e apreendeu produtos de origem estrangeira em Três Passos durante a Operação Agro Hórus. Os policiais abordaram dois veículos vindos da fronteira com a Argentina. Um GM/Corsa estava carregado com 250 caixas de desodorante Rexona Aerosol, totalizando 3 mil unidades, sem o devido desembaraço aduaneiro. O outro veículo, um VW/Saveiro, atuava como “batedor”.

Além dos produtos, foram apreendidos uma porção de maconha, dois rádios comunicadores Baofeng e dois celulares. Os condutores foram presos e levados à Polícia Federal de Santo Ângelo. O prejuízo estimado ao crime ultrapassa R$ 119.800,00.

Com informações da Comunicação Social | 7° BPM.