Cadré Dominguez retorna à região para lançar livro

O Jornalista e professor federal Carlos André Echenique Dominguez, o Cadré, realiza o lançamento do livro-reportagem “Peabiru, o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico” nesta semana em eventos em Frederico Westphalen, Três Passos e Tenente Portela. Cadré, que atualmente está vinculado à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) teve atuação marcante na primeira geração de professores do campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em FW, tendo atuado como professor do curso de Jornalismo e participado da fundação da Agência de Notícias da Hora.

No livro o autor dedica-se a contar como, há milhares de anos um sistema de estradas ligou as civilizações do litoral Norte do Peru até o berço da cultura Inca, no Lago Titicaca, através da cordilheira dos Andes, bem como aconteceu a expansão de seu território em vias de pedra em quatro direções, até às terras baixas, na Bolívia, Norte da Argentina e do Chile, Paraguai, e o litoral Sul do Brasil, em Florianópolis e São Vicente. “Hoje, o legado milenar de interações, trocas, festas sagradas e migrações, sintetizado pelas vias do antigo caminho, permanece vivo nas culturas dos povos originários que ainda vivem na rota sagrada do sol e das estrelas”, conta.

Cadré se dedicou durante os últimos 5 anos a pesquisas, entrevistas, viagens, investigações, inspirações, imersões, além do contato em um mergulho jornalístico nas entranhas do continente, no ambiente, na natureza, nos povos, nos costumes, nas tradições dos verdadeiros donos da terra confrontados com a barbárie de 500 anos de colonização, genocídios, roubos e domínio estrangeiro. “Foram muitas entrevistas com jornalistas, pesquisadores, arqueólogos, bioarqueólogos, historiadores, folcloristas e habitantes dos lugares próximos ao Caminho do Peabiru, estrada sinalizada na rocha por gravuras rupestres milenares, mapas que orientavam os viajantes no passado e na época da chegada dos primeiros colonizadores, como Aleixo Garcia, que em 1523 fez o trecho do Peabiru de Florianópolis até a Bolívia, e Alvar Ñunes Cabeça de Vaca que foi de Florianópolis até Assunção, no Paraguai, como relatam os cronistas de 1500”, relata.

As atividades iniciam na terça-feira, 17, às 19h, em Três Passos, com atividade no Cine Teatro Globo (Avenida Julio de Castilhos, 490). Na quarta-feira, 18, às 19h30min, Cadré vai até Tenente Portela, para o lançamento do livro no Centro de Cultura (CULT) (Av. Redenção, 145). Na sexta-feira, 20, é a vez de FW receber a atividade em dois momentos. A primeira parte acontece no campus da UFSM, pela manhã, às 9h (na sala 17 do Bloco II do Prédio Principal do campus), voltado a professores, estudantes e demais membros da comunidade acadêmica da universidade. No mesmo dia, ao final da tarde, 18h45min, acontece o lançamento do livro para o público em geral, na Ícaro Espaço Cultural (Rua do Comércio, 552, sobreloja 101). Já em Santa Maria a atividade acontece no dia 23 de outubro, às 18h, no Bar da Casa (Rua Doutor Bozano, 890, Bonfim, Santa Maria – RS).

“Esta é a história de pessoas que vivem e estudam o caminho. Em muitos tempos.”, conta Cadré, citando como diferentes povos originários interligavam suas culturas através do caminho, em um percurso que além de cruzar o território, traspassa o próprio tempo até os dias atuais: “Incas e Guaranis se enfrentaram inúmeras vezes antes da chegada dos europeus e hoje continuam vivendo junto ao caminho sagrado do Tape Aviru (guarani) ou Qhapac Ñan (quechua). E resistindo ao avanço do agronegócio predatório que destrói o ecossistema natural onde viveram em equilíbrio por milhares de anos”.

O livro de Cadré Dominguez, ilustrado pelas fotografias de Álvaro Pouey, Charles Guerra, Daniela Xu e Dea Amaral é um convite ao leitor para que conheça as mais variadas expressões do imaginário ameríndio nas paisagens do Caminho do Peabiru. Trata-se de uma reportagem em profundidade, que mescla a investigação científica com a narrativa de uma epopeia secular, desde o ancestral mundo andino até a chegada dos primeiros europeus ao litoral sul do Brasil. Com explica o autor, o que está registrado ali são as histórias de locais e pessoas “que teimam em não desaparecer e preservam as memórias de outras maneiras de viver em paz, guiados pelo sol e pelas estrelas”.

Sobre o livro: Publicado pela Editora In-Finita, de Portugal, ““Peabiru, o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico” está disponível para comercialização na região de FW através da Ícaro Espaço Cultural (Fone/WhatsApp 55 9 9118 3565). Remessas para outras localidades podem ser solicitadas pelo e-mail do autor cadredominguez@gmail.com . O valor de venda é R$ 55,00 + despesas postais.

Sobre o autor: Carlos André Echenique Dominguez, o Cadré, é jornalista, professor do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e PhD em Comunicação e Informação-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde é membro do grupo de pesquisa Imaginalis. É repórter e editor da Ponga Reportagem de Profundidade (http://pongapress.com/). Além de ter publicado reportagens em texto e vídeo, escreveu o livro “O silêncio dos afogados – O ethos jornalístico e a complexidade ambiental em Garabi-Panambi”, publicado pela Editora Imaginalis.

Folha Popular – Por: Marcos Corbari.