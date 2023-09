Câmara de Vereadores de Tenente Portela realiza sessão solene em homenagem à Semana Farroupilha

A Câmara Municipal de Vereadores (CMV) realizou na noite de segunda-feira, 18, uma Sessão Solene em homenagem à Semana Farroupilha. A sessão foi realizada no Plenário João Gheller Filho e contou com a presença de autoridades municipais e de tradicionalistas.

O presidente da Câmara de Vereadores, Mauro José Ludwig, realizou a abertura regimental da Sessão Solene e na sequência a patrona do CTG Sentinelas da Fronteira e o patrão do CTG Guardiões da Fronteira falaram sobre a história tradicionalista. O responsável pela organização do 12ª Acampamento Farroupilha, Marcelo Boni, enalteceu os festejos gaúchos em seu discurso, o prefeito municipal, Rosemar Sala, falou sobre a importância de valorizar a cultura do povo rio-grandense e os vereadores fizeram suas considerações voltadas aos valores do povo gaúcho.

Na oportunidade, os patronos do CTG Sentinelas da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira apresentaram um ofício que foi entregue ao presidente da Casa pedindo o apoio para tornar o Acampamento Farroupilha de Tenente Portela como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

Ludwig realizou o encerramento da Sessão Solene agradecendo a presença de todos, parabenizando os tradicionalistas e destacando as festividades farroupilhas.

Esteve presente o prefeito Municipal, Rosemar Antônio Sala, o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, a patrona do CTG Sentinela da Fronteira, Clair Boni Menegazzi, o patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Régis Carniel, os organizadores do 12ª Acampamento Farroupilha, Marcelo Boni e Raquel Boni, secretários municipais e demais vereadores.

