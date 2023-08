Câmara Municipal de Vereadores volta do recesso parlamentar na segunda-feira, 7

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela retoma o funcionamento normal das atividades parlamentares a partir da segunda-feira, 7 de agosto, após o período de recesso legislativo, previsto no Regimento Interno.

As atividades da Secretaria da Câmara voltam a ser realizadas normalmente durante o expediente, pela manhã das 8h às 11h30min, e pela tarde das 13h30min às 17h.

As Sessões retornam a partir das 18h30min, com a 20ª Sessão Ordinária do ano, e o munícipe pode acompanhar pessoalmente os trabalhos Legislativos que ocorrem no Plenário João Gheller Filho ou em tempo real através do canal no Youtube (Câmara de Tenente Portela) ou na página Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, no Facebook. E também pelas rádios Municipal e Cidade FM.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria | Câmara Municipal de Vereadores.