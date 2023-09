Campanha com doadores de sangue está sendo promovida para suprir demanda do HSA de Tenente Portela

O Hospital Santo Antônio (HSA), com apoio da Rotary Club e da Prefeitura Municipal, está fazendo campanha urgente com doadores de sangue para suprir a banca de sangue da instituição hospitalar. Está faltando sangue do grupo sanguíneo (A e O negativo ou A e O positivo).

No dia 27 de setembro, às 6h, um transporte sairá da frente da Prefeitura Municipal com destino ao Hemocentro de Santa Rosa. De acordo com os organizadores da campanha, a ajuda dos doadores é essencial para salvar vidas.

Para agendar sua doação ou obter mais informações, os doadores devem entrar em contato com os números (55) 99648-1266, (55) 99670-1362 ou (55)99998-8508.

