Campanha promove circulação de espetáculos gaúchos em outros estados e países

Brasil de Fato – Em um esforço para apoiar a comunidade artística do Rio Grande do Sul, profundamente impactada pela recente tragédia que atingiu o estado, o portal Agora, em parceria com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul (Sated RS), lançou a campanha Circula RS. A iniciativa visa incentivar a circulação de espetáculos gaúchos para outros estados e países.

A tragédia afetou milhares de pessoas, incluindo artistas, trabalhadoras e trabalhadores do setor cultural, que agora enfrentam uma incerteza significativa sobre quando poderão retomar suas atividades. Contratar artistas, técnicos e produtores do Rio Grande do Sul para eventos fora do estado pode ser uma forma vital de ajudar a comunidade artística a se reerguer.

Para facilitar o acesso de curadores, prefeituras e programadores de outros territórios aos espetáculos disponíveis para circulação fora do RS, o Agora e o Sated RS convidam os profissionais da cultura a registrar seus espetáculos na seção Divulgue no site do Agora. Interessados na contratação de espetáculos podem consultar a seção Circula RS neste link.

Até o momento, mais de 60 espetáculos já foram inscritos na plataforma. Michele Rolim, editora do Agora, destaca a importância da campanha. “Mesmo os profissionais da cultura que não foram diretamente atingidos pelas enchentes tiveram seus contratos cancelados. Sabemos que a cultura vai parar por um longo período no RS e os trabalhadores da cultura precisam voltar a trabalhar para pagar suas contas, então pedimos esse olhar de curadores, prefeituras e gestores de outros estados.”

O Agora, portal brasileiro de análise da cena contemporânea sediado em Porto Alegre, oferece reflexões sobre espetáculos e livros, além de textos de teoria, entrevistas e reportagens. Foi lançado em 28 de julho de 2015 e tem voz importante para a crítica e a cena teatral. Michele Rolim, junto com uma equipe de críticos e críticas, defende que uma relação construtiva e horizontal entre a crítica e a cena é fundamental para o fortalecimento da produção teatral em qualquer país.

O Sated RS, fundado em 1º de maio de 1987, representa uma evolução da Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 2021, o sindicato é presidido por Luciano Fernandes e continua defendendo os direitos e interesses da classe artística e do entretenimento no estado.

Edição: Marcelo Ferreira