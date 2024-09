Capital da Sorte: Sicoob Creditapiranga inicia promoção que premiará seus cooperados 

De 1 de setembro a 31 de dezembro, os cooperados do Sicoob Creditapiranga poderão participar da Promoção Capital da Sorte.

A Promoção é destinada a pessoas jurídicas e físicas maiores de 18 anos ou menores (devidamente representadas por seus responsáveis legais). A cada R$ 50,00 integralizados na conta capital, os cooperados receberão um número da sorte para concorrer a prêmios incríveis como 1 (uma) Fiat Strada, 4 motos 0km e 11 Iphones. Ao todo, serão mais de R$ 250 mil em prêmios.

Ao integralizar, o cooperado além de economizar para o seu futuro e receber os juros ao capital sobre o valor, pode concorrer a prêmios. Para Silvia Grings Engelmann, Diretora Comercial do Sicoob Creditapiranga, “participar da Promoção Capital da Sorte é uma ótima oportunidade para os cooperados, que além de concorrer a prêmios, têm a chance de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da comunidade cooperativa como um todo.”

Os códigos de participação podem ser consultados através do site da promoção. O regulamento completo, contendo todas as diretrizes da campanha, está disponível no mesmo endereço.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 341 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.