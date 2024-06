Cartão de crédito do Sicredi cresce em preferência e lidera ranking, de acordo com pesquisa da CardMonitor

O cartão de crédito do Sicredi lidera ranking de preferência dos usuários que possuem mais de um cartão, com percentual de 63,8%, quase 3 p.p. acima do índice de 2023, quando alcançou 60,9% de preferência dos usuários. Os dados são da Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito (PNCC), edição 2024, realizada pela CardMonitor – empresa especializada na análise sobre o mercado de meios eletrônicos de pagamento -, em parceria com o Instituto Medida Certa.

“O crescimento na preferência dos brasileiros pelo cartão do Sicredi reflete a confiabilidade, conveniência e segurança que ele proporciona aos nossos associados. Seguimos trabalhando para que os índices possam refletir, cada vez mais, a experiência positiva dos nossos usuários com o meio de pagamento”, afirma Virgínia Silva da Cunha, superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi.

Somado ao índice geral de preferência, o levantamento avalia também a satisfação com os principais atributos de um cartão de crédito. Dentre esses, o Sicredi ficou com nota acima da média do setor nos quesitos aceitação (93,5%), limite (79%), central de atendimento (72,5%) e app (88,4%). Outro destaque de acordo com a pesquisa foi o percentual de 67,7% dos usuários que escolheriam o Sicredi como a única instituição financeira em que teriam conta corrente, no caso dos entrevistados ouvidos que hoje possuem conta em mais de uma instituição.

O levantamento da Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito é feito por meio de entrevista, ao telefone, com mais de 12 mil portadores de cartões residentes em 12 regiões metropolitanas, interior do Rio Grande do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A PNCC equivale a seis pesquisas eleitorais do Ibope/Datafolha, cuja amostra normalmente é de dois mil entrevistados. O estudo permite comparar todos os players com a mesma metodologia e no mesmo período. Realizado anualmente, é considerado o maior projeto de aferição de satisfação de titulares de cartões do Brasil.

