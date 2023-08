24ª edição do evento acontece neste fim de semana e integra as comemorações dos 68 anos do Município.

O percurso será de 98 quilômetros nos territórios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. A recepção final aos mais de 120 participantes ocorrerá na segunda, 7, às 15h, na Praça do Índio. Confira a programação completa no card.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Imprensa da municipalidade.