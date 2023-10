Centro Cultural de Tenente Portela sedia simultaneamente curso para empresários e palestra para MEIs

Dois eventos ocorreram simultaneamente na noite de quarta-feira, 4, no Centro Cultural de Tenente Portela. Um foi a palestra “Sensibilização do MEI”, promovida pela Sala do Empreendedor do Município em parceria com o SEBRAE, que destinou-se a explanar as mudanças realizadas no MEI e esclarecer dúvidas. O outro foi o curso “Liderança Inspiradora e Desenvolvimento de Equipes” proporcionado pela Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária (ACISA). Este treinamento teve como público gestores e líderes portelenses. De acordo com o presidente da ACISA, Antônio Ganacinni, “nesta fase de renovação da ACISA, estamos empenhados em reaproximar os associados da entidade, colhendo seus feedbacks e transformando estes em demandas de trabalho para a associação, surgindo assim estes cursos: o primeiro com foco em gestores e líderes, que foi realizado nos dias 3 e 4 de outubro e o outro com foco nos colaboradores que trabalham com vendas, que será realizado nos dias 24 e 25 do mesmo mês. Aos associados interessados em fazer tais cursos, estamos recebendo inscrições para formação de novas turmas, podendo entrar em contato pelo fone/whatsapp 55 3551-1211”, finaliza o presidente.

Curso – O treinamento ministrado pelo palestrante Anderson Danette buscou, sobretudo, aprimorar as habilidades de liderança, comunicação, delegação de funções e habilidades interpessoais dos participantes. Participaram da capacitação 25 empresários portelenses. Nos dias 24 e 25 de outubro, também no Centro Cultural, ocorrerá o curso “Vendas Proativas e Atendimento aos Clientes”, voltado para funcionários de vendas. Ambos os treinamentos promovidos pela ACISA de Tenente Portela estão com inscrições abertas para novas turmas.

Palestra – Foi ministrada por colaboradores do SEBRAE Ijuí, órgão responsável pelo atendimento à Sala do Empreendedor de Tenente Portela. Foram abordados temas de relevância para Microempreendedores Individuais (MEI), como emissão de guias mensais (DAS), operação do Novo Sistema Nacional de Emissão de Notas, declaração anual de faturamento e a possibilidade de aumento do valor de faturamento anual do MEI.

Estiveram presentes em torno de 25 pessoas. Após a palestra, os empreendedores puderam tirar suas dúvidas com os palestrantes e com a responsável pela Sala do Empreendedor, Helen Siutkoski. A Sala do Empreendedor funciona junto à Central do Cidadão, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela