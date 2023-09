Chuvas deixam 21 mortos no RS; 15 vítimas são da cidade de Muçum

Sul 21 – A descoberta de 15 pessoas mortas em Muçum elevou para 21 o número de vítimas fatais devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre o último domingo (3) e essa segunda-feira (4). As mortes em Muçum, cidade situada às margens do rio Taquari, próxima a cidade de Encantado, foram confirmadas pelo governador Eduardo Leite (PSDB) em coletiva de imprensa, em Lajeado, na tarde desta terça-feira (5).

Em entrevista à rádio Gaúcha, o prefeito de Muçum, Mateus Trojan, diz que a cidade, tal como era conhecida, não existe mais. “O impacto é muito grande. É uma situação caótica. Muitas pessoas perderam tudo”, declarou. O Vale do Taquari é a região mais afetada pelas enchentes no RS.

Mais cedo, uma sexta morte havia sido confirmada pelo governo estadual. Durante uma operação de resgate sobre o rio Taquari, o cabo no qual um policial militar resgatava uma idosa se rompeu e ambos caíram no rio. A mulher não resistiu e ele foi resgatado em estado grave e levado para um hospital da região.

As 21 mortes causadas por mais um evento climático extremo no RS – o quarto ciclone extratropical desde junho – são de moradores das cidades de Muçum, Estrela, Lajeado, Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiara. Até o início da tarde desta terça-feira (5), a Defesa Civil registrou 62 municípios afetados. Estima-se em 25 mil o número de pessoas afetadas em todo o estado.

“Os esforços estão concentrados em salvar vidas, no resgate e na proteção das pessoas. Desde as 7h da manhã, assim que houve condições de voo, os helicópteros do governo do Estado se mobilizaram para fazer os resgates nas comunidades mais afetadas, especialmente na região do Vale do Taquari”, explicou Leite.

O RS registrou nos últimos dias queda de granizo, ventos fortes e tempestades que causaram enxurradas e inundações. Os estragos ocorreram, principalmente, na região dos Vales, no Norte e na Serra gaúcha. O rio Taquari chegou a atingir a cota de inundação em Muçum, Roca Sales, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado e Colinas. Em quase todos esses municípios, houve a retirada de famílias de forma preventiva.

A Defesa Civil informou monitorar continuamente a situação das bacias hidrográficas do estado. No momento, o rio Taquari segue acima da cota de inundação nas estações Muçum, Encantado e Estrela, enquanto o rio Caí ultrapassou esse nível em São Sebastião do Caí e Montenegro.

Além do atendimento à população, o governo estadual tem se mobilizado para desobstruir acessos bloqueados. Em alguns municípios, há pontes submersas ou interditadas. As enxurradas provocaram a ruptura da ponte que liga Farroupilha a Nova Roma, com a queda de uma das cabeceiras.

Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que as chuvas deem uma trégua nesta terça (5), retornando na quarta-feira (6) com temporais na região de fronteira com a Argentina e Campanha gaúcha. Na quinta (7), as chuvas continuarão atuando na metade sul do estado, podendo causar transtornos devido aos elevados volumes de chuva. A tendência é de que, na sexta (8), as instabilidades avancem sobre as demais regiões do RS com chuvas pontualmente fortes.