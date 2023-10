Clima severo provoca estragos em Tenente Portela

As chuvas torrenciais registradas nas últimas horas em Tenente Portela, elevaram consideravelmente o nível das águas do Rio Guarita. As imagens que captamos na tarde desta terça, 17, mostram várias moradias ribeirinhas atingidas pela cheia. A região mais afetada está situada às margens da RSC 472, próximo à ponte, na divisa com Palmitinho. O prefeito Rosemar Sala esteve no local e ouviu de moradores que esta é seguramente uma das maiores cheias do Guarita, nos últimos anos.

O prefeito já convocou para a manhã desta quarta, 18, uma reunião com a representantes da Defesa Civil, da Assistência Social, do Desenvolvimento Rural e da Emater para avaliar os prejuízos provocados pelo clima severo que atingiu Tenente Portela. Há registros de casas destelhadas, estradas danificadas e perdas na agricultura, principalmente nas lavouras de milho e trigo. A partir deste encontro, o Município poderá decretar situação de emergência.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela