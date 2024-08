Com cinco casos de Mpox no RS, Secretaria da Saúde orienta população sobre prevenção da doença

Sul 21 – A Secretaria da Saúde do RS (SES) publicou, na segunda-feira (19), um alerta epidemiológico com orientações para profissionais de saúde e população em geral em relação à Mpox. Em 2024, até este momento, o Rio Grande do Sul registrou cinco casos confirmados (três residentes de Porto Alegre, um residente de Gravataí e um residente de Passo Fundo), sendo um caso notificado em janeiro, dois casos em fevereiro e dois em agosto. Em nenhum dos casos o vírus detectado foi da nova variante que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

O objetivo do alerta publicado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é detectar os possíveis casos suspeitos e analisar o perfil genotípico das amostras. A medida busca identificar oportunamente a presença da nova variante no Estado e desencadear medidas de controle e promoção de saúde em resposta ao agravo.

A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) emitiu uma nota esclarecendo que, atualmente, não há tratamentos antivirais específicos aprovados para a Mpox. O manejo da doença é focado principalmente no alívio dos sintomas e na prevenção de complicações. Pacientes com formas leves de manifestação geralmente se recuperam sem a necessidade de tratamento específico, mas casos graves podem exigir intervenções mais intensivas, como o uso de antibióticos para infecções secundárias, suporte respiratório, e em alguns casos, internação hospitalar, muitas vezes para tratamento da dor, associada com as vesículas.

Apesar da ausência de um tratamento curativo, a maioria dos pacientes se recupera completamente, embora o período de recuperação possa ser prolongado, com cicatrizes permanentes em alguns casos. No entanto, a capacidade de transmissão do vírus durante a fase ativa da doença é um desafio significativo para a contenção de surtos, especialmente em contextos onde o diagnóstico é pouco disponível e o isolamento adequado dos pacientes não é possível.

A Mpox é uma doença causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas pelo mpox vírus, materiais contaminados com o vírus ou animais silvestres (roedores) infectados. Foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970, na República Democrática do Congo, na África, onde continua a ser endêmica.

Em maio de 2022, foram identificados, pela primeira vez, surtos na Europa e em outros países não endêmicos, sem associação com viagens ou contato com animais. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em junho daquele ano. Em agosto de 2022, a SES declarou situação de transmissão comunitária no Estado.

Diante do crescente número de casos de Mpox e do surgimento da nova variante Clado 1b, em 14 de agosto de 2024 a OMS declarou uma nova Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Na mesma data, o Ministério da Saúde instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Mpox, para a gestão coordenada da resposta à situação epidemiológica, no âmbito nacional.

Originada na República Democrática do Congo, essa variante altamente transmissível, que parece se propagar principalmente por meio de relações sexuais, tem se espalhado rapidamente pela região, alcançando países vizinhos.

O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse nesta terça-feira (20), em Genebra, que a mpox – independentemente de se tratar da nova variante 1, por trás do surto atual na África, ou da variante 2, responsável pela emergência global em 2022 – não configura “uma nova covid”.