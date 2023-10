Comdica realiza eleição para conselheiros tutelares de Tenente Portela

A eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar de Tenente Portela ocorrerá no dia 1º de outubro de 2023, domingo, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. O processo eleitoral é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Podem votar portelenses maiores de 16 anos que possuam título de eleitor no Município.

O portelense que vota na cidade votará na Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana, na Rua Luis Carlos Schepp, nº 31. Já quem vota no interior, votará na Secretaria de Educação, junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna, na Avenida Santa Rosa, nº 391. Haverá transporte para conduzir os eleitores do interior e da Área Indígena até o local de votação.

Os 13 candidatos a seguir disputarão cinco vagas para um mandato de quatro anos:

Número 01. Dainara Sales Número 02. Gabriela Tais de Oliveira do Rosário Número 03. Irani dos Santos Correa Número 05. Liane Ribeiro Número 06. Lucas Rafael Pedroso da Silva Número 07. Magali Trindade Freitas Número 08. Maria Augusta de Lima Dickel Número 09. Marilene Fátima Silveira Número 10. Patrick Leonardo Gabriel Número 11. Roberto Ferreira Sales Número 12. Salete Bogacki Soares Número 13. Thaliane da Silva Gonçalves Número 14. Tiago dos Santos.

Cada eleitor votará uma única vez, em um único candidato, com a indicação do respectivo número do candidato escolhido. Os cinco candidatos mais votados assumirão o cargo de membros titulares do Conselho Tutelar e todos os demais candidatos serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. O resultado final da eleição será publicado no dia 5 de outubro de 2023, em edital contendo os nomes dos eleitos e o número de votos recebidos fixado no mural do Comdica, nos espaços oficiais de publicação e no site do Município.