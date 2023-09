Comunidade portelense e microrregional se mobiliza e arrecada doações para os atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari

Em Tenente Portela e na Microrregião várias ações estão sendo realizadas para arrecadar donativos para auxiliar os atingidos pelas condições climáticas extremas ocorridas no início da semana no Vale do Taquari, que ocasionaram enchentes sem precedentes na história do Estado do Rio Grande do Sul.

A iniciativa do empresário portelense Anderson Braucks em um grupo do WhatsApp dos associados da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócio (ACISA) provocou uma onda de solidariedade para auxiliar os atingidos pelas enchentes.

A ACISA, Terminal Rodoviário de Tenente Portela, várias instituições portelenses e regionais e membros da comunidade aderiram à campanha de arrecadação de donativos.

Braucks relatou que “as autoridades dos municípios atingidos estão pedindo para a população não enviar mais doações neste momento, pois falta local para armazenar os donativos. São filas e filas de carros e caminhões chegando com doações. Material humano é a grande necessidade do momento, pessoas que possam auxiliar para descarregar as doações, auxiliar com a limpeza e também prestar auxílio às pessoas. Aqui continuaremos a arrecadar o máximo possível de coisas para posteriormente mandarmos. Temos pontos de coleta de alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas no Corpo de Bombeiros Voluntários e no Terminal Rodoviário. Muita gente está colaborando. Pessoas de outras cidades e até de outros Estados estão enviando dinheiro para ser destinado aos atingidos. Somos gratos por todos os valores e doações recebidas. O pouco para nós pode significar muito para quem perdeu tudo nessa tragédia”, afirma.

Até às 15h da sexta-feira, 8, foram recebidos 182 doações por PIX, um depósito em dinheiro e oito doações em espécie, totalizando R$ 54.370,00. “Desse valor, foi investido em compra de água uns R$ 5 mil, restando ainda aproximadamente R$ 50 mil disponíveis que poderão ser investidos no que for preciso para auxiliar as pessoas atingidas”, conclui Braucks.

Doações em dinheiro podem ser feitas por PIX (chave: número de telefone 55999455675). Em Barra do Guarita, o prefeito municipal, Rodrigo Tisott, publicou vídeo no Facebook disponibilizando chaves PIX do Mercado Silvestre (CNPJ 93809093000180) e Mercado União (CNPJ 05272566000196) para quem quiser contribuir para a aquisição de alimentos e produtos de higiene e limpeza, que serão enviados para as cidades atingidas.

